Assessore Maran: "Positivo che Milan e Inter vogliano investire nella nostra città anche in questa fase"

L'edizione di Milano del Corriere della Sera riporta questa mattina le dichiarazioni dell'assessore Maran in merito al progetto di Milan e Inter di costruire insieme un nuovo stadio: "Siamo convinti che sia molto positivo che Milan e Inter vogliano investire nella nostra città e nello sport anche in questa fase. Non si tratta solo di costruire un nuovo stadio, ma di realizzare una parte di quartiere attrattivo e vivo al di là del calcio. Il progetto va in questo senso. Ora aspettiamo una proposta formale".