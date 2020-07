Atalanta, Freuler a Sky: "Durante il lockdown abbiamo fatto tanto, non ho mai lavorato come con Gasperini"

Remo Freuler è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sul possibile obiettivo scudetto l'anno prossimo: "Vogliamo provare a fare più punti possibili, se giochiamo come quest'anno tutto e possibile".

Sugli allenamenti: "Adesso non ci stiamo allenando moltissimo, ma durante il lockdown abbiamo fatto tantissimo, ci hanno portato un tapis roulant a casa. Lavoriamo tantissimo, questo è un segreto del mister, un gran lavoro di gruppo. Non avevo mai lavorato così tanto come con Gasperini".

Sul mercato: "Ho ancora un contratto lunghissimo ma nel calcio non si sa mai".

Sulla Champions: "Sono tre partite secche, in una partita secche possiamo vincere contro chiunque. Ci crediamo? Altrimenti non andremmo a Lisbona".