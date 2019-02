Atalanta, Gasperini: "Contro il Milan il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato direttamente dagli studi di Sky Sport della corsa Champions. Ecco le sue parole: "Eravamo tutte lì ma è una cosa momentanea - riporta TMW -. Penso che milanesi e romane siano destinate a giocarsi quei due posti rimasti. Per il resto noi, Sampdoria, Fiorentina e Torino siamo tutte lì. Contro il Milan il secondo gol ci ha tagliato le gambe, perché avevamo iniziato bene nella ripresa anche se non ci aspettavamo neanche di tornare negli spogliatoi in pareggio. Contro certe squadre un gol non ti basta mai. Le energie mentali, come quelle fisiche, possono essere rigenerate. Mancano ancora tredici partite in campionate: alcune squadre possono prendere l'ascensore. Fuorché la Juve, le altre qualche partita la perdono. Dobbiamo essere consapevoli di quanto sappiamo fare, poi magari potremo anche non fare risultato".