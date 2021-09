Atletico Madrid, Simeone: "Gruppo complicato, il Milan vinceva e ha perso"

Diego Simeone porta a casa il primo punto della Champions League, dopo il pari a reti bianche nella sfida d'esordio con il Porto. Intervenendo nel post-gara, l'allenatore dei Colchoneros ha così parlato: Dobbiamo continuare a migliorare. La squadra ha margini di crescita e punteremo a quelli. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco per più tempo possibile. Non siamo entrati male in partita per i primi 10-15 minuti. Poi abbiamo rallentato... Il gruppo è difficile, guardate il Milan che stava vincendo e poi alla fine ha perso".