Bacca a TMW: "Orgoglioso e onorato di aver partecipato al derby del 3-0"

Carlos Bacca, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb.com, che verrà pubblicata domani mattina. Eccone un estratto sul derby di Milano: "Il derby di Milano è uno dei migliori al mondo. L'atmosfera che si vive a Milano prima, durante e dopo questa partita è davvero unica. Sono orgoglioso e onorato di aver avuto la possibilità di giocare una partita così importante nella mia carriera, realizzando uno dei gol decisivi di quello storico 3-0 che infliggemmo all'Inter il 31 gennaio 2016. Ci tengo a mandare ai milanisti uno speciale in bocca al lupo in vista di domani, sperando che il risultato finale del match possa essere lo stesso (ride, ndr)"