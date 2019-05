Baiocchini: "Inzaghi? Lazio ha proposto rinnovo contrattuale, lui prende tempo"

Dagli studi di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro della panchina rossonera: "Su Simone Inzaghi, in giornata si è parlato moltodi lui in rete e sui social in orbita Milan. Da quello che ci risulta, la Lazio gli ha proposto un rinnovo contrattuale di tre anni a 2 milioni a stagione. Lui però ha preso un po' di tempo per decidere, mettendo tutto in stand by. Non abbiamo ancora avuto conferme sul Milan, ma è uno di quei nomi che interessa".