Baiocchini: "La gara di questa sera per il Milan è la finale delle finali per la qualificazione alla Champions"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "La gara di questa sera per il Milan è la finale delle finali per la qualficazione alla Champions League. I rossoneri, quindi, andranno in campo con la formazione migliore e con lo spirito giusto. I 3 punti, quindi, sono l'ostacolo per quella che Pioli ha definito 'la casa del Milan'. L'ingresso in Champions League è di fondamentale importanza anche per diverse altre questioni"