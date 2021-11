Baiocchini su Pioli: "Vicino l'accordo per il rinnovo di contratto. Sarà un segnale importante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "La partita con la Fiorentina sarà speciale per Pioli. Sono giorni importanti per il suo rinnovo di contratto: è fatto e concluso nei termini con Pioli che andrà a guadagnare 3.5 milioni più bonus con un accordo fino al 2024 e con un'opzione per il terzo anno. Cosa manca? Praticamente nulla a livello formale se non l'ok di Gazidis che tornerà operativo dalla prossima settimana. Il rinnovo di Pioli sarà un segnale importante riguardo il mondo Milan"