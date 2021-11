Baresi: "Orgoglioso dell'Ambrogino d’oro, è un grande onore. Milano è stato tutto per me"

Franco Baresi, intervistato dall'edizione milanese del Corriere della Sera, ha commentato così l’Ambrogino d’oro: "Sapevo, leggendo i giornali, che tra i tanti nomi proposti era uscito anche il mio. Ma da lì a pensare che sarei finito nella lista ufficiale ce ne passava. Sono rimasto sorpreso, felicemente sorpreso. Direi di più: orgoglioso di poter ricevere questo ambito premio della città. Per me è un grande onore. Milano è stato tutto per me. Non ci sono nato, ma mi ha adottato da quando avevo 14 anni".