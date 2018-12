Bellinazzo: "Manca trasparenza nelle decisioni della Uefa sul Milan, non sappiamo come verrà trattata la stagione 2017-18"

Ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha commentato così la sentenza UEFA nei confronti del Milan: "Manca trasparenza nelle decisioni della Uefa sul Milan. Non conosciamo le carte, non sappiamo ancora come verrà trattato l'anno che è rimasto fuori dalle sanzioni già delineate fino al 2021 (la stagione 2017-2018, ndr). All'Inter furono dati degli step (-30, poi il pareggio di bilancio, ndr), al Milan invece sono stati dati 3 anni di tempo per ricostruirsi. Ricorso Milan al Tas? Mi sembrerebbe voler tirare troppo la corda, a meno che non ci siano delle cose nelle carte della Uefa lette da Milan che noi non conosciamo".