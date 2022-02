Bellinazzo: "Sport non più indipendente dalla politica. Il caso Gazprom lo dimostra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il giornalista del Sole 24 ore Marco Bellinazzo ha parlato a Sky Sport della situazione in Ucraina e delle sue possibili ripercussioni sul mondo del calcio e dello sport in generale: “Uno dei risvolti dello sport business moderno quello di essere intrecciato alle situazioni geopolitiche, non esiste indipendenza fra sport e politica e la finale di Champions League lo dimostra chiaramente. Lo stadio di San Pietroburgo è di proprietà della Gazprom che da oltre dieci anni è sponsor della UEFA e lo sarà almeno fino al 2024 e si era deciso di giocare lì la finale proprio per onorare questo rapporto. La UEFA non ha ancora sciolto questo legame nonostante le richieste della politica e della UE in questo senso. Lo Schalke 04 non ha solo cancellato lo sponsor dalla maglia, ma ha anche chiesto a uno dei suoi membri del CdA, che ha un ruolo importante anche nel progetto Nord Stream 2, di lasciare la sua posizione. Non è però ancora chiaro se abbia deciso di rinunciare anche ai soldi che Gazprom versa nelle casse societarie e che ci aggirano sui 10 milioni l’anno".