Belotti: "Il mio futuro? Ho un contratto lungo"

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo: “Sapevamo quanto era importante questa partita, volevamo i tre punti. Per fortuna siamo riusciti a recuperarla. Sono contento di aver fatto un gol simile a quello dell’anno scorso, ma sono più contento per il risultato della squadra. Dopo aver preso il secondo gol abbiamo iniziato subito ad attaccare. Questa squadra ci ha messo il cuore che ci ha permesso di vincere. Il futuro? Ho un contratto lungo. Se il presidente ha detto che ci conferma siamo contenti, poi valuterà lui se riuscirà a fare qualche innesto importante. Sicuramente questi giocatori meritano di arrivare in Europa, la visibilità europea è importante per chiunque di noi”, ha concluso.