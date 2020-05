Bennacer carica il Milan: "In campo dobbiamo morire uno per l’altro"

Ai microfoni di Sportweek, Ismael Bennacer, tra le altre cose, ha parlato anche della situazione del Milan: "Cosa ci è mancato quest’anno? La vittoria contro una grande. Siamo una squadra giovane, stiamo lavorando per crescere. In campo dobbiamo essere uniti, ancora più compatti, dobbiamo morire uno per l’altro. Un nuovo allenatore? Non ci penso. Penso a finire bene questa stagione, mancano ancora 12 partite alla fine del campionato. Io mi sento pronto, il calcio mi manca tanto".