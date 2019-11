Bennacer: "Milan scelta migliore che potessi fare per la mia carriera"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bennacer ha parlato del rapporto con gli altri compagni di squadra: "Gigio è fortissimo, con Theo Hernandez avevamo giocato insieme da piccolini in Francia e l’ho ritrovato molto più completo. Mi trovo bene con Leao e Kessié, che parlano francese, e con Calhanoglu, che è il mio vicino di spogliatoio. E poi sono felice di aver ritrovato qui Krunic. Lui e mio fratello maggiore sono stati i primi a sapere del Milan. Mio fratello Samir perché da sempre è un grande tifoso rossonero e Krunic perché da Empoli era arrivato qui poco prima di me. Mi chiamava quando ero in Egitto per la Coppa d’Africa e insisteva: “Vieni o no? Qui ti vogliono”. E io rispondevo “non lo so” perché davvero ancora non lo sapevo. Poi sono arrivato, è stata la miglior scelta che potessi fare per la mia carriera".