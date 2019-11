Bennacer: "Studio Pirlo: Boban mi dice di guardare come giocava"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Bennacer ha parlato anche delle sue aspettative personali: "Mi ispiro a Iniesta e Verratti, li osservo tantissimo. Quando Pirlo giocava ero piccolo e non ho fatto in tempo a vederlo molto dal vivo. So che è stato tra i più grandi e anche Boban me lo ricorda sempre. Mi dice: “Guarda come giocava Pirlo, non era velocissimo ma sapeva prima degli altri dove andava la palla e dove erano i compagni, la sua posizione era sempre perfetta”. Ora lo sto studiando nei video".