Bennacer su Biglia: "Gioca nel mio ruolo, mi è di grande aiuto"

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer, fra le altre cose, ha parlato anche del collega Lucas Biglia: "Mi ha preso con sé dopo gli errori che avevo commesso contro la Fiorentina. Mi ha detto di aver rivisto il momento in cui procuro il rigore, che ha notato come all’inizio io segua l’azione, poi mi fermi e poi riparta ancora. Mi ha detto proprio questo, di non fermarmi mai, che in certi casi si fa e non si pensa. Lucas gioca nel mio ruolo e mi è di grande aiuto. Come Romagnoli, il nostro capitano".