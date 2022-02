Bianchi: "Lotta Scudetto non ancora cominciata. Inter, Milan e Napoli sullo stesso livello"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, intervistato da Il Mattino parla così della lotta per lo scudetto in serie A: "Direi che la lotta scudetto non è ancora cominciata. Non c'è ancora la squadra che tira la volata: sono ancora tutte lì che si studiano e in primavera avrà la meglio chi ha i giocatori più in condizione e meno infortuni. Da questo punto di vista, chi è dentro le coppe potrebbe essere svantaggiato in ottica scudetto. In una settimana puoi perdere tutto. Per ora, però, Napoli, Inter e Milan sono stesso livello. Tutte le squadre che hanno fatto le coppe anche a livello internazionale hanno avuto delle difficoltà, basti vedere il Manchester City di Guardiola. Ma oramai questa è la normalità. Gli allenamenti sono pochi e ravvicinati e l'incognita Covid è ancora un fattore importante. È un lavoro molto difficile per gli allenatori".