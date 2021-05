Biasin: "Grottesco che Donnarumma non rinnovi per una commissione del suo procuratore"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso il suo pensiero sul Milan e su Donnarumma. Questo il suo pensiero: "Pioli è stato bravo e avete letto e stra-letto ogni (meritatissima) cosa. Sapete anche come la pensa il sottoscritto. Francamente, preferiamo parlare di altro. I rossoneri - Pioli, Maldini, ma anche tutto il gruppo squadra - sono stati esemplari dal punto di vista della comunicazione: nessuna polemica, pochissime scuse, zero atteggiamenti tipici del nostro calcio. Anche la forma ha la sua importanza: complimenti vivissimi. E complimenti a Kessie, giocatore straordinario: 50 presenze su 53 e la capacità di giocare ogni "fase" a un livello stratosferico. Dominante (e da rinnovare immediatamente). Donnarumma, invece, probabilmente lascerà i rossoneri. La cosa più grottesca è che lo farà non per un problema personale, ma per le commissioni imposte dal suo procuratore. Una roba senza senso."