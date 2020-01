Biasin: "Ibra non può fare miracoli. Sono gli altri dieci che si devono svegliare"

Ospite negli studi di SkySport24, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato così del ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Ibra non può fare miracoli. Sono gli altri dieci che si devono svegliare. Ieri il Milan ha giocato come a Bergamo, ma non aveva di fronte l'Atalanta per sua fortuna. Nel Milan ci sono limiti tecnici evidenti. Il Milan non solo segna poco, ma non tira mai. E' una cosa incredibile".