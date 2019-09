Biglia a MTV: "Dobbiamo reagire e ripartire subito. Leao è giovane e forte, può darci una grande mano"

Lucas Biglia ha parlato così a Milan TV dopo la sconfitta nel derby:

Sulla partita: "C'è grande delusione. Abbiamo preso un gol sfortunato, ma poi abbiamo perso spazio e abbiamo concesso troppo campo a loro. Dobbiamo migliorare, serve più cattiveria quando pressiamo".

Sui pochi tiri in porta: "Se non fai possesso palla e non arrivano palloni ai giocatori in avanti, facciamo fatica. I concetti sono chiari, ma dobbiamo migliorare".

Su Leao: "E' giovane e forte. Sono contento per lui, può dare una grande mano alla squadra".

Sulla trasferta di Torino: "Dobbiamo reagire subito. Dobbiamo ripartire, siamo solo alla quarta giornata, ma dobbiamo ripartire già da giovedì".