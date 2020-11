Biraghi su Pioli: "E' stato un secondo padre per me. Gli auguro sempre il meglio"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Cristiano Biraghi, laterale della Fiorentina, ha parlato di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "È stato un secondo padre, venivo da un periodo non molto felice della mia carriera e mi ha dato grande fiducia e autostima, con lui sono cresciuto tantissimo fino ad arrivare in Nazionale. Gliene sarò per sempre grato, spero di rivederlo presto in panchina (questo virus è un incubo) e gli auguro sempre il meglio tranne domani… (ride)“