Bjelanovic: "Il Milan rischia di mangiarsi le mani per Olmo"

Intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, Sasa Bjelanovic, ex calciatore e ex dirigente dell'Hajduk Spalato, ha parlato del Milan e del nome di Dani Olmo. Queste le sue parole: “Qui in Croazia lo danno quasi per fatto al RB Lipsia, società che negli ultimi anni sta lavorando benissimo sulla valorizzazione dei giovani talenti. Sarà una grande occasione per lui per dimostrare il suo grande talento e il Milan rischia di mangiarsi le mani”.