Blasioli racconta Verratti: "Fece un provino con il Milan ed erano entusiasti di lui"

Marco Blasioli, presidente dell'Arabona Manoppello, squadra giovanile della città natale di Marco Verratti, ha rivelato a SkySport un piccolo retroscena sul passato del centrocampista della Nazionale: "Quando fece il provino per il Milan, i dirigenti erano entusiasti della prova di Verratti e fu invitato, assieme alla famiglia, a restare a Milano per proseguire lo stage; lui rispose che non poteva perché aveva la finale del torneo scolastico con gli amici".