Blomqvist a MilanTv: "Ho bellissimi ricordi del Milan. Ibrahimovic è un campione straordinario"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, il doppio ex dei rossoneri e dei crociati Jesper Blomqvist ha parlato nel pre-partita di Milan-Parma. Queste le sue parole:

Sulla gara.

"E' un match che mi evoca tanti ricordi. Quando sono andato via dal Milan e sono andato al Parma fu una grande emozione per me. Anche stasera ci saranno grandi emozioni"

Sul Milan.

"Stanno facendo benissimo, sono primi in classifica meritatamente. Quest'anno, mentre le altre squadre stanno facendo fatica, possono avere una stagione importante."

Sulla sua doppia esperienza.

"E' stato bellissimo giocare in queste due squadre. Quando sono andato al Parma non ero molto contento di aver lasciato il Milan e volevo cercare di dimostrare di poter restare in rossonero. Quella partita contro il Milan fu emozionante"

Su Ibrahimovic.

"Ibrahimovic sta facendo benissimo. A 39 anni è ancora un campione assoluto. Ho giocato insieme a lui in nazionale e lui sta avendo una seconda vita. Ha tantissima personalità e si capisce quanto ami il calcio. L'età non conta, quello che è importante è la passione. Ti fa diventare più forte"