Boban e l'addio alla FIFA: "Non mi è costato lasciare Zurigo perché il Milan è una scelta di cuore"

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le parole rilasciate ieri a Milanello da Zvonimir Boban, il quale ha spiegato perchè ha deciso di lasciare la FIFA e di ritornare al Milan: "È la sfida sportiva più grande della mia vita. Non avrei potuto vivere con me stesso se non ci avessi provato. Non ho paura di fallire, il problema sarebbe non tentare di dare quello che so fare. Quando Leonardo ha lasciato, Paolo mi ha chiamato perché aveva bisogno di supporto. Una telefonata c’era già stata lo scorso anno ma all’epoca i tempi non erano maturi. Non mi è costato lasciare Zurigo perché il Milan è una scelta di cuore".