Boban sul ritorno al Milan: "E' stata una scelta di cuore. Porto tanta passione e spessore calcistico"

Zvonimir Boban, nuovo Chief Football Officer del Milan, è stato intervistato da Milan Tv. Boban si è soffermato anche sul suo ritorno in rossonero: “Sono molto felice di avere fatto questa decisione, è una decisione di cuore e va sempre bene. Non ho problemi per lo sbagliare né per avere successo. Ho problemi per non provarci con la società che amo, il club che amo, tifosi che ci hanno dato tanto. Posso portare tanta passione e spessore calcistico, delle conoscenze di calcio, di calciatori ma anche come dirigente sono navigato. Conosco bene le istituzioni calcistiche e i ritmi comunicativi. Devo fare il playmaker tra la parte sportiva e amministrativa, ma anche quella sportiva è tanto amministrativa. Penso di poter dare tanto al mio club”.