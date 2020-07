Bologna, Mihajlovic a DAZN: "Non c'è stata mai partita. Ibra? Abbiamo parlato di famiglia"

Sinisa Mihajlovic è stato intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Bologna:

Sulla gara: "E' una gara molto semplice da commentare, quando perdi 5-1 devi stare zitto, subire critiche, chiedere scusa ai tifosi e alla società e vergognoso. Io lo faccio, dovrebbero farlo anche i giocatori. Non c'è stata partita. Dobbiamo fare le scelte dell'anno prossimo, dobbiamo scegliere di essere a metà classifica o lottare per un posto in Europa. Se dobbiamo fare qualcosa di più eccitante bisogna cambiare. Ci incontreremo a fine stagione con la società e vedremo quello che dobbiamo fare. Nel bene o nel male ho visto quello che dovevo vedere. Dalle cose negative bisogna tirare fuori cose positive, stasera le ho viste".

Sui tanti gol subiti: "Dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, si cambia attraverso la gestione emotiva, dobbiamo gestire meglio le emozioni in campo. Bisogna aiutarsi, non abbiamo continuità, abbiamo tanti ragazzi giovani e non puoi pretendere che abbiano continuità nelle giocate".

Sulle differenze con la gara con il Napoli: "Non c'è stata mai partita. Col Napoli abbiamo fatto una buona gara, con loro non c'era partita. Dall'inizio ho pensato di mettere quelli che hanno giocato meno. Peccato che non c'era il pubblico, è sempre bello giocare a Milano anche senza pubblico. Si capiva che oggi non era giornata, quando non siamo al 100% mentalmente o fisicamente diventiamo un'altra squadra. Mancano quattro partite, speriamo di farle bene e non fare brutte figure".

Su Ibrahimovic: "Abbiamo parlato delle nostre famiglie, noi non parliamo di calcio. Per il calcio basta guardarci e ci capiamo. Potrebbe servire al Bologna? Non ho capito bene la domanda, non si sente bene"