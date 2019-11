Bologna, Mihajlovic su Ibra: "Se viene qui, lo farà per me. Decisione non prima del 10 dicembre"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto oggi in conferenza stampa e ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ci siamo parlati un mese fa e poi dieci giorni fa. Vediamo cosa succede. Lui è interessato, lui verrebbe qui per me e per la nostra amicizia, ma capisco che ci sono anche altre soluzioni. Prima di prendere una decisione mi chiamerà, ma penso che ciò non accadrà prima del 10 dicembre. Lo sentirò nei prossimi giorni, per ora è tutto in stand-by".