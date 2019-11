Bonaventura sul suo ruolo: "Mi trovo meglio da ala"

Jack Bonaventura, intervistato in esclusiva da Milan TV, ha parlato così del suo ruolo in campo: "Siamo parecchi centrocampisti quest'anno. Io in questi anni ho giocato tanto da mezzala e tanto da esterno. Per me non fa tanta differenza, l'importante è avere le idee chiare. Ho giocato un po' dappertutto, l'importante è che il mister mi dica in quali zone muovermi in campo e cosa vuole da me. A centrocampo serve correre di più, perché si è più nel vivo del gioco in entrambe le fasi di gioco. Se si gioca esterno, invece, è un po' meno dispendioso dal punto di vista fisico. Stare vicino alla porta mi piace, quindi penso anche io che quella possa essere la mia posizione giusta. Chi sta più vicino all'area ha più occasioni di fare gol".