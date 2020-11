Bonera a MTV: "Soddisfatti della prestazione ma non del risultato. Tonali? È un lavoratore, siamo contenti"

Mister Daniele Bonera è stato intervistato da Milan TV al termine di Lille-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul risultato: "C’è rammarico per il risultato ma grande soddisfazione per la prestazione. Siamo riusciti a tenere in mano il pallino del gioco. Questa disattenzione non ci ha portato alla vittoria. La squadra in tutti i suoi elementi ha fatto una grande prestazione".

Su Tonali: "Sandro ha fatto bene, ha avuto qualche difficoltà all’inizio nel posizionamento. Poi è cresciuto e ha fatto anche l’assist per Ante. Siamo contenti di lui, questo fa parte di un processo di crescita è un ragazzo intelligente e lavoratore".

Su Castillejo: "Siamo soddisfatti di Samu e del suo lavoro in entrambi le fasi, non deve mai mancare questo apporto difensivo. La sua prestazione è stata coronata dal gol, siamo felici”.

Sull'Europa League: "In Europa League le partite sono tutte difficili, un girone complicato fin dall’inizio. Abbiamo giocato contro una grande squadra che ci aveva già dimostrato a San Siro. Siamo soddisfatti della prestazione, al di la del risultato".

Su Kjaer: "Simon è una certezza, è eccezionale. Possiamo dire lo stesso di Gabbia. Siamo soddisfatti, quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre ottime prestazioni. Siamo contenti della coppia di questa sera".