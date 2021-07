Bonomi (MilanoSesto): "Nuovo stadio di Milan e Inter a Sesto? Progetto ormai abbandonato"

L'ex area Falck di Sesto San Giovanni, zona spesso nominata in passato dove Milan e Inter avrebbero potuto costruire il loro nuovo stadio, ospiterà la Città della Salute. Per quanto riguarda il progetto stadio, Giuseppe Bonomi, amministratore delegato della società MilanoSesto, ha spiegato a Il Sole 24 Ore: "Direi che quel progetto è abbandonato, ormai siamo in una nuova fase. Era stato per noi un elemento interessante, su cui riflettere, ma poi Inter e Milan hanno fatto altre scelte e anche noi".