Borghi intervista Albertini: "Il Milan ha bisogno di giocatori continui. Ibra ha tolto tanta responsabilità ai giovani"

Il noto telecronista di DAZN Stefano Borghi ha intervistato Demetrio Albertini, storico ex centrocampista rossonero. Il dialogo, che dura più di un'ora, è disponibile nella sezione Premium del canale YouTube del giornalista. Di seguito un piccolo estratto, con Albertini che parla di Calhanoglu e Kessie: “Kessie e Calhanoglu sono due giocatori che in questo momento sono diversi da quelli dell’inizio della stagione scorsa. Sono continui, e quando costruisci una squadra devi prima avere dei giocatori continui e poi inserire dei fuoriclasse. Il Milan ha vinto con i tre olandesi ma ha vinto con Baresi, Maldini, Ancelotti, Tassotti, Filippo Galli, quelli erano gli italiani che danno il senso di appartenenza. Vanno via gli olandesi ma rimane lo zoccolo duro e vinci con gli altri. Il Milan oggi ha bisogno di questi giocatori. Calhanoglu e Kessie sono molto importanti e lo stanno dimostrando, avendo continuità e sono riusciti ad avere continuità anche nelle giocate. Merito di Ibra? Zlatan ha tolto tanta responsabilità a questi giovani, assolutamente sì. Merito suo perché la sua presenza, anche ad un ritmo abbastanza basso come quello del nostro campionato, riesce a dare tanta tranquillità oltre a continuare a fare tanti gol”.