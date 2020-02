Borghi su Saelemaekers: "Non è l’elemento che ti fa fare il salto di qualità ma è un ragazzo su cui si può lavorare"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato di Saelemakers. Queste le sue parole: "Nasce come terzino, poi è un giocatore che ha offerto molta polivalenza. È un giocatore che ha giocato come esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, in nazionale under 21 addirittura gioca sotto punta. Per quello è un Jolly: è un elemento che si trova a proprio agio con il pallone e che ha personalità, si è visto pure nella partita col Verona. È un elemento da elaborare, parliamo comunque di un classe ’99 che deve migliorare con l’altro piede, deve sviluppare un po di malizia, fisicamente è un po’ leggerino per fare il terzino in Italia, però, anche in questo caso, credo che sia un buon materiale da lavorare, chiaro, non è l’elemento che arriva e ti fa fare il salto di qualità, ma è da lavorare."