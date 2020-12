Bozzo sul Milan: "Chiudere tra le prime quattro sarebbe già un gran risultato"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Giuseppe Bozzo, agente, tra gli altri, di Sandro Tonali, ha commentato così il primo posto del Milan in campionato: "Se esistesse uno scudetto per l’entusiasmo, sicuramente lo vincerebbe il Milan. Per il titolo vero e proprio ci sono molte più variabili, ma già tornare a lottare sarebbe un successo per i rossoneri. Chiudere tra le prime quattro sarebbe un gran risultato, se riuscissero addirittura a vincere vorrebbe dire che hanno realizzato qualcosa di fantastico. Ma come dice Paolo Maldini, che ho avuto la fortuna di apprezzare anche come dirigente, perché non pensarci allo scudetto?".