Bressan: "Europa League? Che errore ridursi all'ultima giornata, ma tutti questi infortuni..."

Ai microfoni di timgate.it, l'ex prodotto del settore giovanile rossonero Mauro Bressan ha parlato così dell'eliminazione rossonera in Europa League: "Quella di ieri è stata una sconfitta ingiusta ma l'errore dei rossoneri è stato quello di arrivare a decidere le sorti della competizione all'ultima giornata. In un ambiente infuocato come quello di Atene tutto è diventato più complicato col passare del match".

E' un Milan che fatica a gestire le partite?

"C'è da dire che quando ti capitano una serie di infortuni anche per giocatori importanti, su tutti Bonaventura che reputo fondamentale nello scacchiere di Gattuso, inevitabilmente il tuo progetto subisce uno stop. Rispetto alle partite di qualche tempo fa non è lo stesso Milan. La società avrà fatto le sue valutazione e ora saprà come intervenire".

Diavolo comunque da quarto posto?

"Se recupera alcuni infortunati se la può giocare. E se Higuain riesce a togliersi di dosso questa apatia che lo sta caratterizzando"