Bucchioni: "Piatek? Il Genoa non può non venderlo. Se vale 40 milioni non lo so, il rischio ora ricade sul Milan"

Queste le parole rilasciata a Radio Sportiva da Enzo Bucchioni sull'imminente passaggio al Milan di Piatek: "Plusvalenza clamorosa, il Genoa non può non venderlo. Se vale 40 milioni non lo so, il rischio ora ricade sul Milan. Ora mi aspetto che Perinetti con questi soldi vada a prendere un paio di giocatori, mi fido di lui".