Bucciantini: "Piatek gioca per fare gol. Cutrone? Sta dando tanto al Milan"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Bucciantini ha rilasciato queste parole sul Milan: "E' stato bravo Gattuso a tenere in considerazione tutto l'organico. Sto vedendo decisivi giocatori che non erano titolari. E' anche un campionato di altri, vuol dire che gli allenatori e le società sono state brave. Piatek? Giocherà subito perché il Milan vuole un innesto immediato. L'ha pagato tanto ed è uno dei giocatori piu importanti e decisivi che ci sono in giro. E' completo tecnicamente e non è in campo per giocare, ma per fare gol. Quando Cutrone non gioca, quasi sempre è il primo cambio. Sta dando tanto al Milan, in 2 anni ha segnato quanto tutti gli altri attaccanti messi insieme. E' già importante per questa squadra".