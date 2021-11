Busquets esalta Ibrahimovic: "Ha tutta la mia ammirazione"

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, Sergio Busquets, ha speso parole d'elogio per l'ex compagno di squadra Ibrahimovic: "Della stagione insieme a Barcellona ho ottimi ricordi: eravamo diventati amici, lui sperava di restare con noi più a lungo ma il calcio è imprevedibile. Era un altro giocatore. Poi è andato in un campionato minore ma ha avuto la forza di tornare nell’élite del calcio e vi assicuro che non è facile giocare a questo livello a 40 anni".

"Ha tutta la mia ammirazione - ha aggiunto lo spagnolo -. A me piace il calcio e mi diverto a guardar giocare Ibrahimovic nel Milan. Immagino si diverta anche lui, e sono certo che continuerà a scendere in campo finché corpo e mente glielo permetteranno. Se è qui con la Svezia non è certo per caso, ma per ciò che sta facendo col Milan. Come amante del calcio sono sinceramente contento che le cose gli vadano bene, come avversario spero di riuscire a fermarlo".