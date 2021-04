Cairo al CorSera: "Juve, Inter e Milan pensano solo ai loro interessi"

"Juve, Inter e Milan pensano solo ai loro interessi". Queste le parole di Urbano Cairo al Corriere della Sera in edicola stamattina. Il presidente del Torino si sfoga con i tre club che hanno aderito alla Superlega, poi sciolta: "E' un attentato alla salute, all'interesse collettivo. Questi tre club pensano alla loro salute economica senza preoccuparsi degli altri che pagano regolarmente stipendi, lavorano, programmano con coscienza e faticano. Non mi pare che in quei 12 o 15 club là si rispettino certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria, anzi tutt'altro". Cairo poi spiega la fatalità di un fondo iniziale da 3,5 miliardi di euro: "Ci si disinteressa del bene comune e delle sofferenze altrui senza alcun senso di responsabilità. E' una mancanza di rispetto, nonostante la Lega di A, per esempio, abbia cercato di affrontare il momento più delicato dalla tremenda pandemia".