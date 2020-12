Calabria a Sky: "Sono uscito dal momento negativo rimboccandomi le maniche. Diamo tutto l'uno per l'altro"

Davide Calabria è stato intervistato da Sky Sport:

Sul momento: “Ho passato un periodo negativo, ne sono dovuto uscire da solo rimboccandomi le maniche e lavorando. Penso che quest’altro periodo positivo sia un premio per i sacrifici che ho fatto, spero di continuare come sto facendo col Milan e arrivare all’Europeo”.

Su Pioli: “Col mister ci ho parlato più volte per instaurare un rapporto umano che poi si è instaurato fra noi, è fondamentale per una squadra creare un rapporto positivo perché poi si riflette sul campo. Ora tutti danno tutto l’uno per l’altro, nel periodo in cui purtroppo il mister non era con noi abbiamo dato tutto per provare a renderlo felice e ci siamo riusciti. Adesso ci fa ancora più piacere che sia tornato”.

Sul futuro: “Sicuramente è un obiettivo continuare con questa maglia, ho sempre detto che è un onore essere qua, ci sono cresciuto fin da piccolo. È solo un punto di partenza quello che ho fatto fino ad ora”.