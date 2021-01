Calabria: "Gioco dove c'è bisogno. Lo stile Milan mi ha insegnato ad avere rispetto per tutti e paura di nessuno"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Davide Calabria ha parlato del suo stile di gioco e di quello del Milan. Queste le sue parole: "Dove c'è bisogno io gioco. Sono sempre stato un jolly anche nel settore giovanile. Sono nato centrocampista e poi mi sono spostato terzino per fortuna a questo punto. So come muovermi in più ruoli e questo è un fatto positivo. Bisogna sapersi muovere con intelligenza"

Sulla sua lealtà in campo.

"E' lo stile Milan. Fin da piccoli ti crescono con disciplina, con rispetto dei compagni di squadra e avversari. Bisogna crescere con rispetto ma senza timore di nessuno"