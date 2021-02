Calabria: "Ispirazione? Sono cresciuto col Milan di Maldini"

Davide Calabria, intervenuto in live su Twitch sul canale ufficiale del Milan, ha parlato così delle sue ispirazioni calcistiche da bambnino: “Sono cresciuto col Milan, c’era Maldini. Come giocatore non ne ho seguito uno in particolare. Non credo molto a questa cosa, ognuno è unico. Come uomo e come persona e come squadra il Milan di Maldini era il mio riferimento. Da tifoso milanista non potevo non seguire loro. Era un gruppo di campioni”.