Calabria su Kessie: "Spero che le belle parole di Franck si traducano in fatti"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de 'Il Giornale' Davide Calabria ha parlato di tante tematiche tra cui la possibile permanenza di Kessie. Queste le sue parole: «Con Frank ho un bellissimo rapporto, anch'io mi sono trovato nella sua identica situazione e mi auguro finisca come con me. Fino a quando non firma, però... Spero proprio che le belle parole si traducano in fatti».