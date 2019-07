Calabria sull'Europeo Under 21: "Non ho voluto rischiare per essere pronto per l'inizio di stagione con il Milan"

Ai microfoni di Milan TV, Davide Calabria ha commentato così la sua mancata partecipazione all'Europeo Under 21: "Ho provato fino alla fine ad esserci, ma non ce la siamo sentita di correre un rischio del genere visto che l'inizio della stagione con il Milan era fondamentale. Mi è dispiaciuto molto per come è andata, la squadra poteva arrivare alla fine e anche vincere visto che ha trionfato una squadra che l'Italia aveva battuto nel girone. Avrei potuto dare tanto alla squadra, ma sono cose che capitano. Non ho voluto rischiare per essere pronto per l'inizio di stagione con il Milan".