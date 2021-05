Calhanoglu a MilanTV: "Andiamo e vinciamo: regaliamo la Champions a tifosi e famiglie"

Hakan Calhanoglu, numero 10 rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Cagliari: "Siamo molto molto vicini all'obiettivo: i nostri tifosi lo aspettano da 8 anni, io da 4. Siamo molto carichi, siamo mentalmente sulla partita e l'abbiamo preparata molto bene con il mister e lo staff. L'unica cosa che conta oggi è vincere. Vogliamo regalare ai nostri tifosi la Champions, oggi vogliamo giocare anche per la nostra famiglia che è stata sempre con noi in questo momento dififcile. Speriamo di giocare come fatto a Torino: abbiamo fatto molto bene, con la giusta attenzione. Speriamo di vincere oggi per festeggiare insieme".

Sul suo rendimento: "Sento sempre delle responsabilità. I numeri sono buoni, lo leggo sui social: spero di migliorarli oggi, ma vale di più la squadra. Vinciamo tutti insieme e prendiamoci la Champions che, secondo me, abbiamo meritato. Per questo: andiamo e vinciamo".