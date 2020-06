Calhanoglu in visita a Gardaland: "Puntiamo a grandi obiettivi"

Hakan Calhanoglu, presente ieri al parco divertimenti 'Gardaland' con la famiglia e una coppia di amici in occasione della giornata libera concessa da Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del campionato. "Questo periodo è stato molto difficile anche per noi giocatori, perché siamo dovuti stare a casa senza fare niente. Nelle ultime partite, però, abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League".