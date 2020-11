Camoranesi: "Ibra fa la differenza in A, ma altrove non sarebbe così"

Il quotidiano Tuttosport ha intervistato Mauro German Camoranesi. L’ex giocatore della Juve e della Nazionale italiana ha parlato anche del Milan: "Se mi fa effetto vederlo in vetta? Non più di tanto. In questo momento, a causa del Covid, sono strani un po’ tutti i campionati europei. Sono convinto che alla lunga verranno fuori i valori reali. Credo che in primavera le principali candidate al titolo saranno la Juventus e l’Inter. Ibrahimovic basterà al Milan? Credo di no perché la stagione sarà veramente lunga e il Milan non mi sembra abbia le risorse sufficienti per far fronte a eventuali assenze importanti. Comunque i rossoneri e il Napoli di Gattuso, che adoro, li immagino vicino a Juventus e Inter fino alle ultime giornate. Ibrahimovic continua a fare la differenza in Serie A, ma sono convinto che altrove non sarebbe la stessa cosa".