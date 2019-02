Candela a Sky: "Gattuso perfetto per questo Milan. Piatek? Un mostro"

L'ex terzino romanista Vincent Candela è stato ospite di Sky Sunday Morning su Sky Sport 24. Queste le sue parole sul Milan: "Gattuso è l'allenatore perfetto per il Milan in questo momento. Tutti giocano per lui, per la sua grinta e la sua rabbia. Anche ieri hanno vinto una partita non facile, la sua guida ha fatto la differenza. Piatek? Per dire fenomeno aspettiamo un'altra stagione, ma quello che sta facendo è incredibile, da grande attaccante. Fisicamente poi è un mostro".