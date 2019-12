Cannavaro su Gattuso: "Al Milan ha fatto un lavoro straordinario"

Fabio Cannavaro, intervistato da Il Mattino, ha parlato così di Rino Gattuso, accostato con insistenza nelle ultime ore alla panchina del Napoli: "Conosco come lavora, lo apprezzo molto. Al Milan ha fatto un lavoro straordinario e si vedeva la sua mano anche se poi lì non lo hanno apprezzato. È un uomo che si dà le colpe da solo, protegge a suo modo i calciatori anche prendendosi responsabilità non sue. A me è piaciuto come ha fatto giocare il Milan".