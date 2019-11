Canovi: "Milan, Ibra non risolve i problemi. Il gioco rossonero non esalta Piatek"

Zlatan Ibrahimovic il nome giusto per risollevare il Milan? “Ha sempre un grande richiamo, ma ho qualche ragionevole dubbio che possa essere determinante per come gioca il Milan”, dice a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Ibra quindi non le sembra il rinforzo ideale.

“Credo che Ibra non possa essere determinante, è stato un grande giocatore e può fare ancora qualcosa di utile. Ma in una squadra che vorrebbe essere grande, il suo arrivo non risolverebbe i problemi”.

Quali i problemi del Milan?

“Credo che in alcuni ruoli ci siano dei doppioni e in altri invece ritengo che la rosa sia carente. Darei comunque fiducia al lavoro di Pioli”.

Delude Piatek.

“L’anno scorso ne parlano tutti meravigliandosi di ciò che aveva fatto con il Genoa. Ora sembra diventato improvvisamente scarso. Magari l’anno scorso si è esagerato ad esaltarlo, come adesso a criticarlo. O forse il tipo di gioco del Milan non esalta Piatek”.